Verrà inaugurata venerdì 8 agosto 2025 presso il Chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni (BR), la mostra Iride. Disegnare il luogo di Giuseppe De Siati, artista visivo e docente, da anni impegnato in una ricerca sul paesaggio come organismo vivo e in continua trasformazione.

La mostra, patrocinata dal Comune di San Vito dei Normanni e curata da Vincenzo Argentieri, nasce come parte del progetto Iride – Archivio del Paesaggio, dispositivo aperto di documentazione e riflessione sulla relazione tra uomo e natura nel territorio di San Vito dei Normanni. Il lavoro si sviluppa in tre nuclei: l’archivio, il libro d’artista Disegnare il luogo: sentieri di luce e il saggio sul paesaggio in epoca di globalizzazione. Al centro del progetto vi è un censimento delle masserie storiche del territorio, integrato da mappe, fotografie, itinerari e codici di localizzazione per l’esplorazione virtuale e reale. Le opere in mostra, tra cui installazioni e serie fotografiche, dialogano con questi temi, in una narrazione visiva che mette in luce le connessioni tra paesaggio locale e orizzonti mediterranei.

L’inaugurazione della mostra rappresenta non solo un momento di restituzione alla comunità, ma anche un punto di partenza per sviluppi futuri. Sarà visitabile per tutto il mese di agosto negli orari della Biblioteca Comunale. Una sezione diffusa sarà allestita nel “Cenobio” delle cripte di San Biagio, ampliando il dialogo tra opera e luogo.

Nel corso dell’inaugurazione sarà presentato il libro d’artista in edizione limitata (170 copie numerate e firmate) e ufficialmente donato alla Biblioteca Comunale, dove sarà custodito e reso accessibile a cittadini, studenti e viandanti. All’inaugurazione prenderanno parte l’artista e il curatore della mostra. Interverranno, inoltre, il Sindaco di San Vito dei Normanni, Prof.ssa Silvana Errico, il Prof. Luigi Palmisano, Antropologia Sociale (Masseria Jacucci), Marco Notarnicola di Xfarm agricoltura prossima e l’Avvocato Antonello Bruno Presidente regionale di Confagricoltura (Masseria Incantalupi e Masseria Zambardo).

Con Iride, Giuseppe De Siati invita a riscoprire il paesaggio come bene comune, memoria e visione, per abitare con maggiore consapevolezza il tempo e lo spazio in cui viviamo. Un invito a riabitare il paesaggio con nuovi sguardi.

Giuseppe De Siati (1979) artista visivo e docente. Si è formato in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università del Salento e in Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, dove ha sviluppato studi sul paesaggio rurale e cosmico. Ha esposto in numerose sedi pubbliche e private tra cui: Fondazione Pasquinelli, Fabbrica del Vapore, MAC di Lissone, Palazzo Lombardia, Studio Piero Manzoni (Milano); Museo diocesano di Asti; Palazzo Rospigliosi (Zagarolo); Cripta di San Michele (Torino); Palazzo Beltrani (Trani); Torre Strozzi (Perugia); Villa Goldoni Malinverni (Vicenza). Ha realizzato interventi nel paesaggio lungo la via Francigena, nelle colline moreniche del Canavese e nel Parco della Murgia. Attualmente lavora al progetto La linea del cielo, dedicato all’idea di paesaggio cosmico in ambito urbano.

IRIDE. Disegnare il luogo

Mostra di Giuseppe De Siati

a cura di Vincenzo Argentieri

Inaugurazione venerdì 8 agosto 2025, ore 19.30

Luogo: Chiostro dei Domenicani, San Vito dei Normanni (BR)

Mostra visitabile fino al 28 agosto secondo gli orari della Biblioteca Comunale

Info e contatti: Ufficio Cultura – Biblioteca e Servizi Educativi

Via Mazzini, 2 – 72019 San Vito dei Normanni (Brindisi)

Tel. 0831 951368; mail: ufficiocultura@comune.sanvitodeinormanni.br.it