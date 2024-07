La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’arrivo di Anri Beltadze, promettente ala georgiana di 203 cm.

Anri, nato nel 2005 a Kutaisi in Georgia, inizia il suo percorso cestistico in Italia con la Next Step Rapallo nella stagione 2021/2022 per poi trasferirsi alla Fulgor Fidenza nella stagione successiva. Con quest’ultima ha giocato nell’Under 19 Eccellenza e ha fatto parte del roster di Serie B Interregionale nelle ultime due stagioni. Nel campionato appena concluso, ha contribuito alla promozione di Fidenza in Serie B Nazionale mettendo in mostra il suo talento e la sua determinazione.

A livello europeo, Beltadze è stata costantemente impegnato con le nazionali giovanili della Georgia e ha rappresentato con orgoglio la sua nazionale all’Europeo under 20, contribuendo al quinto posto della Georgia con una media di 5.9 punti e 4.1 rimbalzi a partita. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, dimostrando il suo potenziale e la capacità di competere ad alti livelli.

Per la prossima stagione, Anri Beltadze sfrutterà l’opportunità del doppio tesseramento. Si unirà all’Under 19 dell’Aurora Brindisi, proseguendo il fruttuoso rapporto di partnership iniziato la scorsa estate, e parteciperà al campionato senior con la Dinamo.

“Siamo lieti di accogliere nella nostra squadra Anri Beltadze giocatore tesserato dalla nostra società satellite Aurora Brindisi con la quale disputerà il campionato di Under 19 Eccellenza. Anri si aggregherà sin da subito alla prima squadra – ha dichiarato il GM Recchia- con la quale disputerà il campionato di Serie B Interregionale. Un giovane interessante che grazie al nostro ottimo staff tecnico potrà crescere e dare il suo contributo nel prossimo campionato. Questa intesa rafforza la collaborazione tra la Dinamo e l’Aurora Brindisi che già dallo scorso anno hanno iniziato un percorso per la crescita e la valorizzazione dei ragazzi. Un rapporto vincente che permette a tanti giovani promesse di far parte di una delle migliori società giovanili italiane e contestualmente avere la possibilità di giocare in una società senior. Voglio personalmente ringraziare il mio amico e General Manager dell’Aurora Fabio Spagnolo per la sua fattiva e preziosa collaborazione”.

Le parole del General Manager dell’Aurora Brindisi Fabio Spagnolo: “Diamo il benvenuto ad Anri e siamo soddisfatti di aver inserito nel nostro gruppo un atleta dotato di una buona tecnica, conoscenza del gioco e che può ricoprire, nonostante i suoi 203cm, più ruoli all’interno del campo, caratteristiche che lo rendono un giocatore versatile.

L’acquisizione delle prestazioni di Anri riveste inoltre una importanza strategica perché finalizzata con la Dinamo Brindisi, società con la quale siamo società satellite già dalla passata stagione e con la quale Anri disputerà il campionato di B interregionale. Ritengo che questa sinergia con la Dinamo Brindisi sia molto importante perché ci dà la possibilità come settore giovanile di avere un partner di riferimento per la crescita dei nostri ragazzi, alcuni dei quali faranno parte del loro roster e attrarre nuovi giovani atleti da tutto il territorio, per confrontarsi in un contesto senior di livello”.

