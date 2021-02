L’amministrazione comunale ha approvato, con delibera di giunta, l’iniziativa “Dammi la zampa” che prevede, per le persone che hanno superato i 60 anni d’età, l’adozione agevolata di cani e gatti che hanno più di sette anni. Lo scopo è quello di favorire le adozioni per gli animali più anziani che altrimenti sarebbero destinati a restare in canile con poche possibilità di essere scelti da famiglie adottive.

Al contempo i cittadini potranno avere la compagnia di un animale domestico in maniera agevolata perchè l’ente fornirà assistenza veterinaria, attraverso il canile e la sua infermeria, e le provviste di cibo fino al termine della vita dell’animale.

Per aderire ed adottare un cane o un gatto, sarà sufficiente recarsi presso il Canile comunale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

“Sono felice perché con questo progetto, si raggiungono due obiettivi importanti – spiega l’assessore Isabella Lettori con delega al canile -: si permette ai nostri cani anziani di trascorrere gli ultimi anni della loro vita in una casa, circondati da calore ed affetto umano e si favorisce l’attività psicofisica dei nostri cittadini over 60”.