Il Consigliere del MoVimento 5 stelle di Francavilla Fontana nominato nell’organismo regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani: “Al lavoro per dare voce al nostro territorio”.

FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Importante riconoscimento istituzionale per il Movimento 5 stelle e per la città di Francavilla Fontana. Il Consigliere Comunale Davide Mastromarino del Movimento 5 stelle è stato ufficialmente nominato componente del Consiglio Regionale di ANCI Puglia.

La nomina, deliberata dal Consiglio regionale dell’Associazione lo scorso 16 febbraio e formalizzata con nota ufficiale n. 175/26, segna l’ingresso del rappresentante francavillese nel massimo organismo di coordinamento dei comuni pugliesi.

L’inserimento di Mastromarino nel Consiglio Regionale di ANCI Puglia rappresenta un’opportunità strategica per il territorio, che potrà così contare su un filo diretto con i tavoli tecnici e politici dove si decidono le sorti del welfare, dell’urbanistica e dei finanziamenti a livello regionale.

Le dichiarazioni del Consigliere Davide Mastromarino

A margine della notifica della nomina, il Consigliere Davide Mastromarino ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo incarico:

“È per me un onore poter rappresentare la nostra comunità e il territorio brindisino in seno all’ANCI Puglia. Questa nomina non è solo un riconoscimento personale, ma uno strumento operativo che intendo mettere subito a disposizione della comunità francavillese ma non solo e di tutti i colleghi amministratori che da esso vorranno trarne opportunità.

“Il mio impegno all’interno del Consiglio Regionale sarà orientato a rafforzare il dialogo tra i piccoli e medi comuni e la Regione Puglia. Viviamo una fase storica cruciale per gli enti locali, tra sfide burocratiche e opportunità di investimento senza precedenti: porterò in associazione le istanze concrete del nostro territorio, con l’obiettivo di rendere i servizi comunali sempre più efficienti e vicini ai bisogni dei cittadini.”

Il plauso dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle

Alla nomina del Consigliere Davide Mastromarino sono giunti anche i complimenti dei rappresentanti istituzionali del Movimento 5 Stelle.

L’On. Leonardo Donno, coordinatore regionale, ha dichiarato:

“Questo importante incarico premia il lavoro serio e costante svolto da Davide Mastromarino sul territorio. È anche il riconoscimento di un Movimento che, giorno dopo giorno, continua a crescere e a dimostrare competenza e credibilità nelle istituzioni.”

Soddisfazione espressa anche dall’europarlamentare Valentina Palmisano:

“La presenza di Davide in ANCI Puglia rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio brindisino. È la dimostrazione concreta che l’impegno e la dedizione vengono riconosciuti, portando il nostro Movimento sempre più protagonista nei luoghi decisionali.”

A loro si unisce Ruggiero Valzano:

“Ci complimentiamo con Davide per questo risultato, che non è solo personale ma collettivo. È il frutto di un percorso condiviso e della crescita di un Movimento che continua a ottenere riconoscimenti per il lavoro svolto con serietà e spirito di servizio.

Inoltre il consigliere mastromarino sin dai primi mesi del 2025 è membro effettivo per l’ANCI nazionale per le commissioni “Attività Produttive, Commercio e Made in Italy” e “Agricoltura, Sovranità Alimentare e Promozione delle Tipicità”.

Mastromarino ha già avviato le procedure per l’espletamento degli adempimenti statutari e parteciperà attivamente alle prossime sessioni di lavoro dell’Associazione presso la sede di Bari.

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