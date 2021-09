La Legabasket Serie A 2021/22 apre i battenti nel weekend e il pubblico, seppur attualmente limitato solo al 35%, torna protagonista all’interno dei palazzetti di tutta Italia.

Prima giornata e prima trasferta per la Happy Casa Brindisi, di scena all’Allianz Dome di Trieste domenica 26 settembre. Dopo la positiva esperienza in Supercoppa Italiana, terminata con una vittoria contro Sassari e una sconfitta in volata in semifinale contro Milano, la squadra biancoazzurra è pronta a rimettersi in gioco.

Brindisi e Trieste, una sfida che al momento è marchiata esclusivamente dai colori bianco e azzurri. I precedenti in Serie A infatti sorridono solo alla Happy Casa con uno score complessivo di 9-0 tra campionato, Coppa Italia (quarti di finale a febbraio 2021) e playoff scudetto (3-0 al primo turno nell’ultima edizione).

“Iniziamo il campionato con la nostra ‘forzata consuetudine’ di un roster abbastanza rinnovato – commenta coach Frank Vitucci – ma con la stessa determinazione degli scorsi anni di continuare a mantenere il club al livello più alto possibile. Siamo consapevoli delle difficoltà ed equilibrio sostanziale che incontreremo in particolar modo in questa stagione, ed è per questi motivi che dovremo farci trovare pronti in ogni occasione. Trieste è una squadra della nostra fascia, la incontriamo in trasferta all’esordio con tutte le difficoltà del caso. Dovremo far tesoro delle lezioni avute in precampionato – conclude l’allenatore biancoazzurro – seppur anomalo rispetto al passato ma che ci ha dato a ogni modo la possibilità di arrivare preparati alla prima di campionato”.

Coach Vitucci è a un passo da firmare un record storico per la pallacanestro brindisina. Con le sue 59 vittorie ottenute finora in Serie A con la Happy Casa Brindisi, è a un solo successo di distanza da coach Piero Bucchi, leader in questa speciale classifica. Il grande ex della partita sarà Adrian Banks, miglior realizzatore della storia della New Basket in Lega A e già affrontato in canotta fortitudina la scorsa stagione dopo il suo addio a Brindisi nell’estate 2020. Assente per la Happy Casa Wesley Clark, in fase di riabilitazione e recupero fisico.

Palla a due alle ore 17:00 in diretta streaming su Discovery + ed Eurosport Player e radiofonica sulle frequenze di Radio Ciccio Riccio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi