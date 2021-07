Constatando lo stato indecoroso e di sporcizia delle strade, in particolare del basolato del centro cittadino, l’amministrazione comunale lo scorso 21 giugno ha chiesto al Direttore esecutivo del contratto di Ecotecnica di stilare un programma intensificando il lavaggio. Il programma è stato avviato a partire dal 25 giugno scorso seguendo la calendarizzazione del Dec.

Per consentire la pulizia completa del basolato e ripristinare lo stato decoroso e salubre delle strade del centro si rende però necessario avviare anche un nuovo modo di eseguire le operazioni di lavaggio.

Per questa ragione con ordinanza dirigenziale, dal 3 luglio al 30 settembre dalle ore 23.30 alle ore 7, saranno vietate sosta e fermata in alcune delle vie principali del centro con il basolato che saranno oggetto di pulizia, secondo il calendario stilato, da due squadre di Ecotecnica alle quali se ne aggiunge una terza destinata al lavaggio dei marciapiedi.

Di seguito il calendario quotidiano con le vie interessate dal lavaggio e dal divieto di sosta e fermata:

LUNEDÌ

Corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Sottile De Falco, via Duomo, via Guerrieri, via Santa Chiara, vico Seminario, zona Colonne romane, via Scalmafora.

MARTEDÌ

Corso Roma, piazza della Vittoria, via Cesare Battisti, scale salita di Ripalta, via Alfredo Cappellini, via Conserva, via Indipendenza, piazza Crispi.

MERCOLEDÌ

Corso Umberto, piazza Cairoli, Porta Lecce con scale, via Cesare Battisti, via Filomeno Consiglio, via Lauro, via San Lorenzo da Brindisi, via De Villanova.

GIOVEDÌ

Corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Matteotti, via de Leo, via De Terribile, vico de Pandi.

VENERDÌ

Corso Roma, piazza della Vittoria, via Annunziata, piazza Cavalerio, via Casimiro, via Rubini, via San Dionisio, via Santa Lucia, via Scrasce.

SABATO

Corso Umberto, piazza Cairoli, via Dogana, scalinata Colonne, viale Regina Margherita, piazzale Lenio Flacco.