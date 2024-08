Valtur Brindisi comunica con grande soddisfazione il rinnovo triennale della partnership da Gold Sponsor con l’azienda DEGHI S.p.A., al fianco della società biancoazzurra anche per le prossime stagioni sportive.

DEGHI S.p.A. è il leader italiano nel canale e-commerce di arredo bagno, giardino e interni. Una consolidata realtà meridionale che ha sede operativa a Lecce, fondata e guidata da Alberto Paglialunga. Gli oltre 45.000 prodotti in pronta consegna presenti sul sito www.deghi.it e il servizio di assistenza pre e post vendita sempre vicino al cliente hanno reso DEGHI un punto di riferimento per l’arredo della casa di migliaia di italiani. DEGHI non è solo web ma è presente anche sul territorio con il suo punto vendita “Officine DEGHI” aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 a San Cesario di Lecce, un punto di contatto con il cliente dove trovare nuovi articoli per arredare la casa e soluzioni per progettare al meglio gli spazi in maniera funzionale.

Insegna Web dell’Anno 2023/24, Leader della Crescita 2024 e Stella dell’Ecommerce 2024, DEGHI S.p.A. è una realtà in grande espansione: un team di giovani professionisti che ha lavorato, passo dopo passo, per garantire un’esperienza d’acquisto che guarda sempre avanti.

Così il CEO di DEGHI, Alberto Paglialunga: “Questo rinnovo riflette la nostra convinzione nei valori che Valtur Brindisi rappresenta e la nostra volontà nel sostenere la squadra anche nei momenti di sfida. Nelle stagioni passate abbiamo visto con i nostri occhi la passione e la determinazione di squadra, staff e tifosi e siamo convinti che questo percorso di crescita condiviso possa essere ricco di opportunità e soddisfazioni”.

Le parole del Presidente Valtur Brindisi Fernando Marino: “Un grandissimo piacere e orgoglio percepire l’entusiasmo e il sostegno di un’azienda virtuosa del nostro territorio ed in grande ascesa a livello nazionale come Deghi SpA. A partire da domani il marchio Deghi sarà presente sulle nostre divise gara per il prossimo triennio. Alberto Paglialunga ed il suo fantastico staff hanno creato un gruppo di lavoro che crede fortemente nei valori dello sport e nelle grandi sfide. L’ impegno nel calcio e nel basket è segno di grande passione e sostegno per il nostro territorio. Per noi questo rappresenta un nuovo inizio che ci auguriamo duri nel tempo con reciproca soddisfazione”.

DEGHI & Valtur Brindisi: un sodalizio vincente! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi