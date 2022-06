La Giunta Regionale Pugliese ha espresso parere favorevole alla costruzione ed all’esercizio del deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL) di Edison nel porto medio di Brindisi.

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, l’organo regionale ha deliberato:

1. di prendere atto delle risultanze istruttorie;

2. di approvare la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

3. di esprimere parere favorevole all’intesa contemplata dal D.Lgs. n. 257/2016, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni indicate dagli enti preposti, ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), costituito da n.1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500 da realizzare all’interno del porto di Brindisi, in posizione prossima del Varco di Accesso Morena Est all’imbocco del “Porto medio” di Brindisi;

4. di raccomandare alla Società Edison, e per l’effetto al MITE, di adottare ogni soluzione tecnica e progettuale idonea ad assicurare che il deposito di GNL sia funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l’allacciamento bidirezionale dell’impianto alla rete di metanodotti.

5. di demandare alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994;