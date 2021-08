I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino e della Stazione Forestale di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 67enne e un 60enne entrambi del luogo, ritenuti responsabili di deposito incontrollato e trasporto abusivo di rifiuti.

In particolare, a seguito di un controllo, è stato accertato che il 60enne ha trasportato, senza le previste autorizzazioni e consegnato, per lo smaltimento, un ciclomotore e altri rifiuti al 67enne che, senza alcun titolo autorizzativo, li ha riversati nel suolo di proprietà di circa 45 mq, ove ha realizzato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non.

L’area è stata sequestrata.

(foto archivio)