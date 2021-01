I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, unitamente all’unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di cocaina, suddivisi in tre bustine di cellophane, nonché 10 grammi di mannite usata per il taglio, il tutto occultato all’interno di un cassetto in cucina e sottoposto a sequestro.