Un devastante incendio ha colpito una casa-container sulla strada provinciale 41 a pochi passi dallo stabilimento balneare “Beach One”.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la litoranea a nord di Brindisi per domare le fiamme che si sono propagate rapidamente, alimentate anche dal vento.

Le fiamme hanno divorato la struttura in modo rapido e violento, ma fortunatamente, l’intervento rapido dei vigili del fuoco ha impedito che si diffondessero ulteriormente.

Nonostante le difficoltà, l’intervento tempestivo e coraggioso dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero alle strutture circostanti, preservando almeno quelle parti dell’area.

I carabinieri sono sul posto per indagare sulla natura dell’incendio, poiché al momento le cause rimangono sconosciute. La preoccupazione principale riguarda la possibile origine dolosa del rogo, e le indagini in corso mirano a gettare luce su questo aspetto.