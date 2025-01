Comunicato stampa del Consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Entro 10 giorni sarà sottoscritto il contratto con l’impresa aggiudicataria per i lavori di realizzazione del DH di oncoematologia del Perrino di Brindisi ed entro i successivi 60 giorni saranno avviati i lavori.

Con questa notizia imbocchiamo il tratto finale di strada per la realizzazione di questa importante opera utile alla cura e alla civiltà.

Tutto cominciò nel gennaio 2021, con un sopralluogo, accompagnato dai direttori delle Unità operative interessate Domenico Pastore e Saverio Cinieri.

In quell’occasione mi resi consapevole, ancora una volta, di una situazione strutturale e logistica al limite della ragionevolezza. Stanze di trattamento super affollate e anguste, corridoi occupati dagli schedari, sale di attesa insufficienti, ambulatori adattati in spazi ridotti, suddivisioni interne con paraventi e numerose altre criticità.

In verità sin nei mesi precedenti, aiutando il

Direttore generale dell’epoca Giuseppe Pasqualone, avevamo reperito i fondi necessari alla realizzazione della nuova struttura, individuandoli nei residui non spesi dell’art. 20 della legge 67 del 1988.

Dopo un lungo e faticoso procedimento, abbiamo finalmente avviato la fase di realizzazione.

Il nuovo DH serve a curare malati gravi; sono circa 130 persone al giorno che si curano per malattie oncologiche negli attuali spazi.

Una situazione ormai intollerabile e su cui nessuna giustificazione mi era mai parsa plausibile”.