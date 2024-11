Difficile trasferta in terra romana per la Pantaleo Podio Volley Fasano che affronta le giovanissime del Volleyro Casal dei Pazzi.

Nuova trasferta per la Pantaleo Podio Volley Fasano che renderà visita alla Volleyro Casal dei Pazzi. Gara ricca di insidie contro la terza forza del campionato. Gara inizialmente prevista in casa, successivamente spostata in trasferta per indisponibilità del Palasport fasanese di Vigna Marina impegnato per nazionale maggiore di pallamano. Il team laziale è composto da atlete giovanissime impegnato su un interessante doppia possibilità: giocare nel campionato di Serie B1 e disputare il campionato giovanile Under 18. Società quindi propensa alla grande valorizzazione del settore giovanile, da sempre di ottimo livello, atto a lanciare nella pallavolo che conta giovani promesse nazionali, come Vanessa Hernadez (palleggiatrice) e Sofia Moss (schiacciatrice). “Squadra pericolosissima –avverte il coach in seconda della Pantaleo Pietro Tanzarella – perché il Casal dei Pazzi rappresenta l’élite del volley giovanile d’Italia che punta anche a vincere le finali scudetto Under 18. Non hanno certo un vasto bagaglio di esperienza ma un ottima fisicità e una tecnica in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Non a caso in questo momento veleggiano in terza posizione a dimostrazione del loro valore. Da parte nostra sarà importante andare in campo molto concentrati per disputare una gara molto determinata e di intelligenza tattica provando a metterle sotto pressione per cercare di contenere la loro veemenza giovanile e cercare di giocarsela punto su punto sino alla fine”.

Nessun problema per coach Paolo Totero che questo delicato impegno potrà disporre di tutto il roster a disposizione.

La gara sarà diretta dal duo Giulia Petterini e Fabiana Salvatore con inizio alle ore 16.00 presso il Pala Andrea Scozzese di Roma.

Giada Amatori