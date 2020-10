La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione la conferma dell’atleta Stefano Manfredi, guardia di 183 cm per 75 kg.

Nato il 17 febbraio 2003 a Brindisi: dotato di buon tiro, sfrutta la sua fisicità per arrivare a canestro e difendere mettendo pressione all’avversario.

Cresciuto nel settore giovanile della New Basket Brindisi, iniziando dal minibasket fino ad affrontare diversi campionati di Eccellenza: ha partecipato all’Interzona Under 16 e nella scorsa stagione è stato componente delle squadre Under 18 e Under 20, oltre ad aver partecipato al campionato Under 18 DNG con la conseguente partecipazione alla Next Gen.

Stefano si è guadagnato l’importante conferma attraverso il duro impegno profuso nel corso della scorsa stagione, così come testimoniato dalle parole del General Manager Dario Recchia: “Non abbiamo esitato un attimo quando si è trattato di scegliere se confermare o meno Stefano: è un ragazzo eccezionale e che si è perfettamente calato nel mondo Dinamo, lavorando con abnegazione e ottenendo molti miglioramenti, frutto di un attento lavoro dello staff e della sua voglia di crescere. Quest’anno sarà fondamentale nell’essere parte integrante dello zoccolo duro che dovrà accogliere e trascinare i nuovi arrivati.”

La Dinamo Basket Brindisi ringrazia la New Basket Brindisi che ha gentilmente concesso il tesseramento dell’atleta in doppio utilizzo.



La società, inoltre, ha comunicato la conferma di Vincenzo Battista in qualità di preparatore fisico della squadra.

Vincenzo – Enzo per tutti – è laureando in “Scienze dell’educazione motoria e sportiva” e la collaborazione con la Dinamo Basket Brindisi è stata avviata nel 2017 con il lavoro svolto sulla forma fisica dei due atleti stranieri di quella stagione.

I risultati ottenuti sono stati ottimi e pertanto, nel 2018, è diventato il preparatore fisico del team, apprezzatissimo da atleti e staff tecnico, con il quale si confronta quotidianamente circa la forma fisica dei giocatori.

Enzo, titolare della palestra Battista Universal Sporting in via Dalmazia n. 27, sta curando personalmente tutta la preparazione atletica della squadra e seguirà gli atleti nel corso della stagione, sia durante le sedute di atletica settimanali sia nella sala pesi della sua palestra.

La meticolosa cura dei dettagli e le piccole attenzioni, insieme ad una preparazione seria ed attenta, sono fondamentali affinché tutti i meccanismi che compongono un gruppo possano funzionare al meglio: ecco perché la Società ha voluto premiare l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione con l’assoluta conferma dello staff tecnico, a partire dall’head coach Antonio Cristofaro, proseguendo con gli assistenti Liuti e Capoccia, completando il quadro con il preparatore Battista.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi