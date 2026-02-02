Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Dinamo Brindisi che esce battuta di misura dal caldissimo parquet del PalaLosito di Corato. Al termine di una vera e propria battaglia di nervi, è il Basket Corato a spuntarla per 70-68 mostrando maggiore lucidità nei momenti chiave rispetto a una Dinamo meno concreta e precisa delle ultime uscite, ma capace di restare sempre aggrappata alla partita e di lottare fino all’ultimo possesso, senza mai mollare nonostante le difficoltà.

Coach Cristofaro parte con il consueto quintetto composto da Gonzalez, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. L’avvio è favorevole ai biancazzurri che trovano il primo vantaggio sul 6-8 grazie ai 5 punti di Pulli e alla tripla di Gonzalez. Corato però alza l’intensità difensiva, chiude bene gli spazi e la Dinamo fatica a trovare continuità offensiva. Corral e Cabodevilla firmano il primo allungo dei padroni di casa e il primo quarto si chiude sul 15-8. Nella seconda frazione la Dinamo cambia marcia e migliora le percentuali al tiro. Stankovic e Cissé provano a ridurre lo svantaggio, ma Corato risponde mantenendo il margine di 7 punti. Dalla panchina arrivano segnali importanti: Greco e Costabile sparigliano le carte e permettono alla Dinamo di risalire la china. Greco è protagonista con tre triple consecutive e, grazie anche al canestro di Stankovic, Brindisi si riporta a un solo punto di distanza (27-26). Basile, in grande serata, risponde con una tripla e due liberi per il nuovo +4 Corato. Nel finale di primo tempo, l’assist per la tripla di Costabile e il canestro sulla sirena di Stankovic valgono il sorpasso Dinamo e il 37-38 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi il canestro di Sapiega porta la Dinamo sul +3, ma Corato reagisce con un break di 9-0 che ribalta l’inerzia e vale il 46-40. Stankovic si prende la squadra sulle spalle con un mini-break personale e, dopo la tripla di Gonzalez, il punteggio torna in parità in una partita sempre più equilibrata. Costabile firma il nuovo vantaggio biancazzurro in penetrazione, ma Manisi risponde con la tripla del controsorpasso. Alla fine del terzo quarto Corato è avanti 57-53. L’ultimo periodo si apre con la tripla di Rapini. La Dinamo resta in scia grazie al gioco da tre punti di Gonzalez e ai liberi di Di Ianni, ma la tripla di Basile regala ai padroni di casa il massimo vantaggio sul 66-58 a meno di cinque minuti dalla fine. Brindisi non molla, alza l’intensità difensiva e, sfruttando il contropiede, si riporta fino al -3. A 1’30’’ dalla sirena finale, un’altra tripla di Basile sembra indirizzare definitivamente la gara sul 70-64. Nel finale Stankovic è ancora protagonista: prima il rimbalzo offensivo, poi la palla recuperata che portano ai due canestri del -2 (70-68). Corato gestisce con grande lucidità gli ultimi secondi e conquista la vittoria.

Per la Dinamo Brindisi ora testa al prossimo impegno: sabato 7 febbraio si torna in campo al PalaZumbo per affrontare la capolista Ragusa, con palla a due alle ore 18:00.

Basket Corato – Dinamo Basket Brindisi 70-68 (15-8; 37-38; 57-53; 70-68)

Basket Corato: Manisi 12, Cabodevilla 4, Dip 7, Rapini 6, Basile 21, Corral 12, De Rossi, Mulevicius, Diaz, Paoletti 8, Bavaro, Giannattasio. Coach: Verile

Dinamo Brindisi: Greco 11, Costabile 7, Stankovic 21, Pulli 5, Gonzalez 14, Di Ianni 2, Sapiega 2, Cissè 6, Pantile ne, Sannelli ne. Coach: Cristofaro

Arbitri: Marseglia-Conforti

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi