La Dinamo Basket Brindisi torna in campo sabato 24 gennaio per una sfida di grande prestigio, valida per la diciassettesima giornata del girone F del campionato di Serie B Interregionale. Al PalaZumbo, con palla a due alle ore 18:00, i biancazzurri ospiteranno la Svincolati Milazzo in un match che promette spettacolo ed emozioni.

La Dinamo arriva a questo appuntamento con grande voglia di riscatto e con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel girone di ritorno. Nonostante la sconfitta nell’ultimo turno in terra calabrese contro Reggio Calabria, la squadra ha dimostrato carattere e spirito combattivo, uscendo dal campo a testa alta nonostante il passivo finale. Sabato i brindisini vorranno ritrovare subito il sorriso, provando a bissare il successo ottenuto all’andata contro i siciliani.

L’avversario – Di fronte ci sarà una Milazzo che, pur reduce dalla sconfitta casalinga contro Catanzaro e attualmente nona in classifica, resta una delle formazioni più attrezzate dell’intero campionato. Il club siciliano, sotto la guida di coach Priulla, ha deciso durante l’estate di proseguire nel solco tracciato la scorsa stagione, conclusa con il raggiungimento delle semifinali playoff, confermando gran parte dell’ossatura del roster. Punto di riferimento della formazione è il centro lituano Tomas Rimsa, lungo di grande presenza fisica ma anche di notevole qualità tecnica, capace di produrre oltre 15 punti a partita con percentuali importanti anche dalla linea dei tre punti (circa il 37%). Tra i volti più rappresentativi spicca inoltre Salvatore Maiorana, milazzese doc e giovane guardia, cresciuto nel settore giovanile biancoazzurro e protagonista di un campionato molto positivo, chiuso finora a oltre 10 punti di media. A completare il quadro dei confermati della scorsa stagione c’è anche il serbo Lalic, ala dal grande talento offensivo, che in questo campionato viaggia a 14,6 punti di media.

Per la Dinamo sarà dunque un test di altissimo livello, utile a misurare ambizioni e stato di forma contro un avversario di grande qualità. Davanti al proprio pubblico, i biancazzurri cercheranno di dare continuità al loro percorso, offrendo un’altra prestazione di intensità, cuore e orgoglio. Sabato al PalaZumbo è tutto pronto per una grande serata di basket.

Arbitri dell’incontro: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) – De Carlo Francesco di Lecce

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi