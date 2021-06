Sonorità marcatamente fine anni Settanta e una struttura moderna ed attuale con la voce della canadese Mary Loscerbo che si fonde in un ritmo irrefrenabile.

Dino SuperDee Gemmano è riuscito a creare un compromesso storico, un filo conduttore che abbraccia quasi 50 anni di musica dance. “Let’s Party” è esplosiva.

Un vero e proprio progetto, voluto fortemente dalla scuderia Soulgem, che avrà un seguito. “Per me, che ho vissuto buona parte degli anni 70/80 in consolle a far ballare

tanta gente è stato facile entrare nella dimensione giusta ed è bastato chiudere un attimo gli occhi ed è partito tutto. Aver incontrato la fantastica Mary Loscerbo con la sua voce e il bravissimo Xenyo è stata una vera fortuna. Abbiamo lavorato in perfetta sintonia”. Nelle parole di SuperDee si avvertono sensazioni positive.

Il pezzo è da ascoltare ed inevitabilmente ballare dall’inizio alla fine il motivo vi rimarrà impresso……allora? LET’S PARTY