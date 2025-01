Sono l’incaricata di funzione dell’U.O. Centro Ustioni, Filomena De Benedictis, e dopo un anno difficile trascorso lavorando con pochissimi Dirigenti Medici, voglio dire GRAZIE alla nostra ASL/BRNDISI, nelle persone del DIRETTORE GENERALE DE NUCCIO, IL DIRETTORE SANITARIO GIGANTELLI, IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO LOREDANA CARULLI, IL DIRETTORE SANITARIO MOLINO per essere intervenuti sulla riorganizzazione che mira a garantire l’assistenza ai pazienti ustionati H24.

In fondo non è una novità riunire la chirurgia plastica, il centro ustioni e la chirurgia mammaria ricostruttiva, È SEMPRE STATO COSÌ ‘negli ultimi 50 anni rappresentando non solo un’eccellenza del P.O. di Brindisi, ma di tutto il meridione.

Il declassamento del Centro Ustioni si è verificato negli ultimi anni, con la SEPARAZIONE dei due reparti e con la dipartenza di tanti chirurghi verso altre realtà sanitarie più attrattive (circa 10 dirigenti medici) rendendo difficile l’organizzazione di lavoro, con turni stressanti per i pochi medici rimasti.

Proprio per questo i nostri Direttori sono dovuti intervenire con un piano di emergenza attraverso l’accorpamento funzionale delle dirigenze mediche di CENTRO USTIONI e CHRURGIA PLASTICA assicurando così assistenza h24 a tutti i pazienti e la copertura di tutti i servizi a favore dell’utenza. Questo sistema di lavoro condiviso e approvato felicemente da tutti i dirigenti Medici ad oggi presenti resta un modello oltre che funzionale anche soddisfacente e più attrattivo per il futuro e ha portato ad una riduzione delle liste di attesa, alla possibilità di operare i pazienti ustionati.

Grazie a tutto il personale di comparto e ai dirigenti medici il Centro Ustioni, è andato avanti a testa alta, pur senza Direttore, con elogi e ringraziamenti dei pazienti e dei loro familiari.

Con la presenza costante dei Direttori sopra menzionati si è portato a termine anche la ristrutturazione dei locali adiacenti la vecchia unità operativa, assicurando ai pazienti non solo una eccellente assistenza sanitaria, ma anche ambienti più confortevoli con nuove attrezzature sanitarie e arredi che non hanno nulla da invidiare ad altre aziende sanitarie.

Inoltre, la stessa Direzione ha avviato immediatamente i lavori di completamento dei vecchi locali, in cui è prevista una nuova area di terapia intensiva con annessa sala operatoria.

Alla nostra utenza non importa accedere in una unità complessa o semplice, ma interessa trovare i medici in caso di bisogno per essere adeguatamente curati. Ed è compito e dovere della ASL/BR rendere più attrattiva la struttura.

Ed è proprio grazie alla caparbietà dei Direttori che si è potuto realizzare tutto questo in così poco tempo.

Complimenti a tutti i direttori per il contributo e l’impegno che va al di sopra di ogni interesse politico ma che sta guardando solamente al benessere dell’utenza che può diventare certezza solo con l’unione di tutte le unità operative.

ACCORPAMENTO SIGNIFICA RINASCITA.

SEPARAZIONE SIGNIFICA CHIUSURA DELLA STRUTTURA.

Non mollate DIRETTORI, siamo tutti con Voi noi semplici lavoratori.

GRAZIE ANCORA!!

Filomena De Benedictis

Dirigente Sindacale FP CGIL Brindisi