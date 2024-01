Il Morvillo Falcone è pronto a sperimentare da settembre il nuovo modello 4+2.

L’istituto ha realizzando una vera e propria filiera che vedrà la collaborazione con l’ITS Academy Biotech for life, l’ITS Academy MITI Moda, l’Università, l’Accademia delle Belle Arti, Asl Brindisi, CNA Puglia, Confartigianato Brindisi e Bari, Confindustria e aziende del settore.

Si punta molto sull’innovazione didattica, sul potenziamento delle materie di indirizzo, delle ore di laboratorio e ancora: più italiano, inglese, discipline STEM, PCTO e ore da svolgere in modalità FAD.

Mantenendo lo stesso organico dei cinque anni, sarà sperimentato un curricolo flessibile ed integrato

Al termine, sarà possibile intraprendere uno dei percorsi erogati dagli ITS o facoltà universitaria. Fondamentale la partnership con università, asl, associazioni di categoria e aziende del settore. Due indirizzi innovativi per rispondere alle esigenze del territorio

La nuova formazione, grazie all’alleanza tra scuola, territorio e impresa garantirà ai nostri giovani una formazione di alto profilo e consentirà di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, offrendo maggiore opportunità di impiego e rendendo più competitivo il sistema produttivo.

Un passo importante verso la costruzione di un futuro solido e innovativo per i nostri ragazzi.