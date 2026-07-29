Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, rende noto il calendario della Serie A2 Old Wild West per la stagione 2026/2027.

Si conferma l’applicazione del calendario asimmetrico, quindi con le gare del girone di ritorno che, a parità di turno di campionato, non coincidono con quelle dell’andata.

Prima giornata – Domenica 27 settembre

Ultima giornata di andata (con obbligo di contemporaneità) – Domenica 3 gennaio

Ultima giornata di ritorno (con obbligo di contemporaneità) – Domenica 25 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – 21 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 7 aprile, 14 aprile. Per la Festività pasquale la 13^ giornata di ritorno è anticipata a sabato 27 marzo.

Finestre FIBA – Da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre; da lunedì 22 febbraio a martedì 2 marzo. Mercoledì 18 novembre e mercoledì 24 marzo previsti turni di recupero per le squadre con giocatori impegnati nelle finestre FIBA.

Soste – Domenica 27 dicembre (Festività natalizie), domenica 14 marzo (Finali Coppa Italia LNP).

GIRONE DI ANDATA SERIE A2 2025/26

• 1^GIORNATA (27/09/2026) Ferraroni Juvi Cremona 1952 – Valtur Brindisi

• 2^GIORNATA (04/10/2026) Valtur Brindisi – Weegrenit Urania Milano

• 3^GIORNATA (11/10/2026) La T Tecnica Gema Montecatini – Valtur Brindisi

• 4^GIORNATA (18/10/2026) Valtur Brindisi – Reale Mutua Torino

• 5^GIORNATA (21/10/2026)* RSR Sebastiani Rieti – Valtur Brindisi

• 6^GIORNATA (25/10/2026) Valtur Brindisi – Halley Campania Avellino Basket

• 7^GIORNATA (01/11/2026) Gemini Mestre – Valtur Brindisi

• 8^GIORNATA (08/11/2026) Valtur Brindisi – Unieuro Forlì

• 9^GIORNATA (11/11/2026)* Libertas Livorno 1947 – Valtur Brindisi

• 10^GIORNATA (15/11/2026) Valtur Brindisi – Sella Cento

• 11^GIORNATA (22/11/2026) Lumos Pistoia Basket – Valtur Brindisi

• 12^GIORNATA (29/11/2026) Valtur Brindisi – ELAchem Vigevano 1955

• 13^GIORNATA (06/12/2026) Victoria Libertas Pesaro – Valtur Brindisi

• 14^GIORNATA (13/12/2026) Valtur Brindisi – Flats Service Fortitudo Bologna

• 15^GIORNATA (16/12/2026)* Banco di Sardegna Sassari – Valtur Brindisi

• 16^GIORNATA (20/12/2026) Valtur Brindisi – Paperdi Juvecaserta 2021

• 17^GIORNATA (23/12/2026)* Valtur Brindisi – Crifo Wines Ruvo di Puglia

• 18^GIORNATA (30/12/2026)* Dole Basket Rimini – Valtur Brindisi

• 19^GIORNATA (03/01/2027) Valtur Brindisi – UEB Gesteco Cividale



GIRONE DI RITORNO SERIE A2 2025/26

• 20^GIORNATA (10/01/2027) Halley Campania Avellino Basket – Valtur Brindisi

• 21^GIORNATA (17/01/2027) Valtur Brindisi – Gemini Mestre

• 22^GIORNATA (20/01/2027)* Wegreenit Urania Milano – Valtur Brindisi

• 23^GIORNATA (24/01/2027) Valtur Brindisi – Libertas Livorno 1947

• 24^GIORNATA (31/01/2027) Paperdi Juvecaserta 2021 – Valtur Brindisi

• 25^GIORNATA (03/02/2027)* Valtur Brindisi – Victoria Libertas Pesaro

• 26^GIORNATA (07/02/2027) UEB Gesteco Cividale – Valtur Brindisi

• 27^GIORNATA (14/02/2027) Valtur Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

• 28^GIORNATA (21/02/2027) Unieuro Forlì – Valtur Brindisi

• 29^GIORNATA (28/02/2027) Reale Mutua Torino – Valtur Brindisi

• 30^GIORNATA (07/03/2027) Valtur Brindisi – Dole Basket Rimini

• 31^GIORNATA (21/03/2027) Crifo Wines Ruvo di Puglia – Valtur Brindisi

• 32^GIORNATA (27/03/2027) Valtur Brindisi – Ferraroni Juvi Cremona 1952

• 33^GIORNATA (04/04/2027) ELAchem Vigevano 1955 – Valtur Brindisi

• 34^GIORNATA (07/04/2027)* Valtur Brindisi – La T Tecnica Gema Montecatini

• 35^GIORNATA (11/04/2027) Sella Cento – Valtur Brindisi

• 36^GIORNATA (14/04/2027)* Valtur Brindisi – Lumos Pistoia Basket

• 37^GIORNATA (18/04/2027) Flats Service Fortitudo Bologna – Valtur Brindisi

• 38^GIORNATA (25/04/2027) Valtur Brindisi – RSR Sebastiani Rieti

*turni infrasettimanali.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi