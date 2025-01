Confcommercio ha raccolto numerose lamentele in relazione alla decisione dell’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco di collocare delle transenne per impedire la circolazione automobilistica in via Vittorio Emanuele.

Circostanza, questa, non limitata ai soli giorni di festa. Il tutto, determina non pochi disagi alle attività commerciali della zona.

Per questa ragione, Confcommercio Brindisi e la delegazione di Cellino San Marco/San Donaci hanno chiesto al Sindaco di Cellino, dott. Marco Marra, un incontro per meglio approfondire le questioni legate a tale vicenda.