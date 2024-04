Il Partito Democratico di Carovigno esprime piena soddisfazione per la decisione di Formica Ambiente di archiviare l’ampliamento della discarica situata ai confini di Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno, dopo aver incassato il parere contrario della Provincia.

Il Partito Democratico di Carovigno al fianco della CGIL di Brindisi e delle altre Associazioni del territorio, aveva espresso nei giorni scorsi la propria totale opposizione nei confronti del “Progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in agro di località di Masseria Formica del Comune di Brindisi, a circa 1.200m a sud del Km 901 della SS16″.

La significativa vittoria non può e non deve altresì interrompere l’importante sensibilizzazione mediatica già avviata da tempo verso un nuovo approccio sostenibile alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Sarà nostra premura convocare al più presto un dibattito con le Associazioni del territorio e con le Parti Sociali, al fine di esplorare alternative più sostenibili per la gestione dei rifiuti nel nostro territori

Circolo PD di Carovigno