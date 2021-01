Da lunedì primo febbraio gli uffici amministrativi e dei servizi sociali del Distretto Socio-sanitario di Francavilla Fontana, competente anche per i Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, San Michele Salentino e Villa Castelli, saranno trasferiti dalle sedi di via Barbaro Forleo e dell’ospedale Camberlingo nei locali completamente ristrutturati dell’ex ospedale civile in piazza Dimitri.

Gli utenti troveranno nella nuova sede l’ufficio anagrafe, la segreteria e il protocollo, l’ufficio protesi, i servizi sociali e l’ufficio medicina di base. Dopo l’accreditamento da parte della Regione Puglia, seguirà il trasferimento degli ambulatori medici e del consultorio.

Il direttore del Distretto, Franco Galasso, esprime grande soddisfazione “perché si potrà offrire sia all’utenza che agli operatori un ambiente dignitoso e un servizio più efficiente con una sede rinnovata e accogliente nel centro della città”.

UFFICIO STAMPA ASL BR