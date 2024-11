17 novembre 2024, la storica “Fiera del cappotto” torna puntuale a Mesagne, come ogni terza domenica di novembre che in città si ricordi.

Gli espositori della cosiddetta “Fiera del cappotto” – abbigliamento e moda – si disporranno nel piazzale di via Eschilo, nei pressi del locale Liceo Scientifico, sin dalle prime luci del giorno e fino a tarda serata; il mercato di masserizie e animali occuperà invece gli stand allestiti tra via Brodolini e via De Gasperi, al quartiere “Seta”, e qui resterà aperto fino alla tarda mattinata, tra prodotti di consumo alimentare, articoli di arredo, vestiti per il lavoro e tempo libero e oggettistica varia. L’appuntamento commerciale, che si caratterizza anche come un’occasione di incontro tra concittadini e un ottimo pretesto di visita per chi viene da fuori, si arricchisce per tutti con l’opportunità di vivere gli appuntamenti in programma in città nella stessa giornata: al Castello si potrà ammirare la prestigiosa mostra “Sette secoli d’arte italiana”, dedicata ai grandi della storia dell’arte italiana, e il ricco repertorio custodito al Museo archeologico “Mater”; nell’auditorium dell’antica Fortezza, la mostra del fungo, con annesso convegno e mostra fotografica delle orchidee spontanee del territorio brindisino.