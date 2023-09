L’ Amministrazione Comunale, l’Assessorato al Turismo e Cultura, l’Info Point Regionale e l’associazione di promozione Sociale “72024” sono lieti di presentare “Siti aperti lungo la Via Appia”, evento turistico che valorizza e promuove il patrimonio materiale e immateriale di Oria e organizzato per sostenere la candidatura a patrimonio Unesco della Via Appia.

Il programma prevede per la giornata di domani siti aperti e fruibili gratuitamente dalle ore 9 alle ore 13:

Area Archeologica “S. Pasculli”, Biblioteca Comunale “De Pace-Lombardi”, Mura Messapiche, Palazzo Martini (info Point), Museo Archeologico e dei Messapi, MAM, Parco Montalbano, Necropoli di Piazza Lorch, Palazzo Sedile (Info Point), Basilica Cattedrale, Monastero degli Alcantarini presso Santuario di Sant’Antonio, Chiesa di Gallana e la cripta delle mummie p(con ticket di ingresso).

La giornata prevede un itinerario dell’arte (Corso Umberto, Piazza Carissimo e Cappella di S. Biagio), ovvero esposizione di Arte Contemporanea lungo le vie del centro storico a cura dell’Associazione “Arte-Menti Creative” .

Alle ore 9 e alle ore 11 è possibile seguire un itinerario guidato e gratuito su “Oria archeologica” con partenza da Palazzo Martini. La passeggiata prevede il passaggio davanti la cinta muraria, la necropoli, il Santuario Messapico di Demetra e Persefone. Prenotazione al 379.1857974 oppure 0831.369090.

Non può mancare l’itinerario enogastronomico; dolci storie di gusto, con partenza alle ore 10:00 da Palazzo Sedile Info Point GAL Terre del primitivo. Si raggiungerà il caffè oritano del bar “Lo Zodiaco”, la scarpetta e la pasta di mandorle di “Pasticceria e Bar Carone” e il gelato artigianale di Bar Kenya. Un inedito tour per degustare le eccellenze dolciarie artigianali di Oria. Attività a pagamento per un massimo di 15 persone. Prenotazione al 379.1857974

Due gli appuntamenti con le ciclo escursione “Appia & dintorni”: alle ore 08:00 con partenza da Palazzo Municipio, in collaborazione con l’Asd Eso Planet, un percorso per esperti (50 km), mentre alle ore 15.30 percorso amatoriale (15 km circa) con sosta alla Chiesa di Gallana e Hortus Agrobistrot per una degustazione dei prodotti locali. Info al 328.1824217

Tutte le attività sono in collaborazione con Legambiente Puglia e il Circolo Legambiente “Piaroa” di Oria e vedranno la partecipazione dei ragazzi del Servizio Civile del progetto “Amo i beni culturali”.