La nostra associazione, APS Batti un Colpo, ha risposto “presente” alla ripresa di un’iniziativa che si è sempre svolta negli anni passati in concomitanza con la festa rionale dell’Ave Maria Stella: una partita amichevole di basket tra giovani e meno giovani cestisti del quartiere Casale. E il basket e il quartiere sono legati a una persona generosa e da sempre vicina ai più deboli: Angelo, “Lillino” Ciullo (e sua moglie Daniela) che negli anni 97/2000 ha sponsorizzato una squadra di “casalini” (gli abitanti del rione) con il suo rinomato Panificio Ciullo, un’istituzione non solo al Casale, ma in tutta la città.

La vita spesso ci riserva situazioni difficili, ma ci affianca persone speciali che ci aiutano a superarle, come nel caso della scomparsa di un figlio di appena 5 anni per un male crudele.

Domani al PalaMelfi, palazzetto Coni di Via Ruta, alle ore 18.30, due formazioni di vecchie “quasi” glorie del basket cittadino, con un passato nelle categorie minori di serie D e C, daranno vita a una partita amichevole proprio in ricordo di Ivan Ciullo. Le formazioni. “Lillino Boys”: D’Accico Gianfranco, Nicola Rotondo, Donato Tasco, Thomas Ware, Alberto Leoci, Giacomo Mirabella, Placido Sarli, Donato Tatino Tasco, Gianluca Cirillo e Davide Santoro. “Daniela Boys” Francesco Checco Guadalupi, Fabrizio Campagnoli, Pierluigi Miggiano, Stefano Grasso, Giorgio Sarli, Stefano Leoci, Lorenzo Santoro, Giampiero Campagnoli e Massimiliano Oggiano.

Sarà una festa di sport, di vita, di amicizia e inclusione. Una splendida occasione di incontrare amici e cittadini, rafforzando così i legami della comunità.