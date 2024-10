Domani, martedì 8 ottobre, alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori Bookstore di Brindisi, in corso Garibaldi 38/A, si terrà la presentazione del libro “Pensieri con Dedica” di Assunta Fiengo, edito da Ikonos Editore. A dialogare con l’autrice sarà Guendalina Armenti.

Questo libro è un viaggio intriso di sentimenti genuini, accompagnando il lettore attraverso le varie sfumature dell’anima umana. Ogni pagina è intrisa di emozioni autentiche e pensieri profondi, catturando l’essenza di momenti speciali e universali. “Pensieri con Dedica” è più di un libro; è un compagno di viaggio che avvolgerà il lettore con la bellezza delle parole e lo accompagnerà nei momenti di riflessione. Entrare nell’universo di “Pensieri con Dedica” rappresenta l’opportunità di arricchire la propria biblioteca con una raccolta che va dritta al cuore. Ogni parola è una nota, ogni pagina una melodia.

“Ho scritto da sempre – dichiara Assunta Fiengo – mi piace fermare sulla carta i pensieri, le storie, le emozioni per socializzare, condividere e confrontare il mio vissuto con quello delle altre persone armonia. In fondo la memoria personale non è che un pezzetto della memoria collettiva e quando il puzzle si compone si crea armonia.

Sono entrata nella scuola a cinque anni e ne sono uscita alla pensione. L’ho amata dalla prima all’ultima campanella e ho cercato sempre di fare del mio meglio per farla amare. La scuola ha rivestito un ruolo preponderante nella mia vita e anche dalla esperienza fatta tra le sue mura ho tratto spunti per il mio libro”.