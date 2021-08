Il 18 e il 19 agosto, presentate da Angela Milone, si terranno a Cisternino le ultime due serate della settima edizione della “Notte Verde – I Percorsi”, evento nato nel 2015 grazie all’associazione Urbieterre e in collaborazione con il comune di Cisternino e vari enti, sia pubblici che privati. Un festival agriculturale che unisce cultura, tradizione, fantasia ed enogastronomia.

Ad aprire la serata del 18 agosto sarà l’incontro sulla cucina e i prodotti locali “Dalla geografia del gusto al gusto della geografia”, che si terrà a partire dalle 20.30 presso la Villa comunale, sarà moderato dalla giornalista enogastronomica Barbara Politi e vedrà la presenza del geogastronomo Sandro Romano, del centro di Lingua e cultura giapponese Momiji, di Salumi Santoro imprenditore e di Michele Bruno del Mercatino del Gusto di Maglie.

Segue poi presso la Chiesa Madre l’intervento “AMOR CHE MUOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE”, musica antica Lecturae Dantis Ensemble concentis (per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri +39 3775083063 e +39 3338944686).

La sera del 19 invece si partirà alle 21.00 con uno spettacolo di teatro danza a cura dell’associazione culturale AWA A.P.S, seguito da un reading letterario tenuto da Antonella Recchia presso la Chiesa Madre e da un intervento di musica Tankarp presso la Pineta comunale (per poter partecipare è necessario prenotare al numero +39 3775083063 e +39 3338944686)

Affinché “Notte Verde” sia un successo a tutti gli effetti, è necessario che operatori e visitatori siano rispettosi delle norme anticovid.

“Notte verde” è un evento unico, che mira ad esaltare la bellezza dei luoghi e il valore del cibo.

Entrambe le serate avranno la presenza delle aziende NOTTE VERDE lungo le strade del Borgo Antico di Cisternino, che con i prodotti dell’artigianato locale e del cibo ci aiuteranno a conoscere meglio il nostro territorio.