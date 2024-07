“Stune mia: serata d’onore”: si chiama così l’evento che si terrà martedì 9 luglio alle 20.30 nel Chiostro di San Francesco ad Ostuni in onore del professor Silvio Carrino, poeta, scrittore e autore dei versi della celeberrima “Stune mia”, la canzone che fu scritta nel 1967 con la musica di Rosario Bruno e che, da allora, è una specie di inno per tutti gli ostunesi e per tutti coloro che amano Ostuni.

Il professore Carrino compie 90 anni proprio il 9 luglio e fin dagli anni Cinquanta collabora con il mensile cattolico ostunese “Lo Scudo” (promotore della serata, patrocinata dal Comune di Ostuni); le sue poesie dialettali sono state raccolte nei volumi “Stune mia”, “Vuleva speddetrà” e “E pure quanne ne vetime arreta”. Carrino è anche autore di un dizionario italiano-ostunese. Oltre a “Stune mia” ha scritto i testi di molte altre canzoni, alcune delle quali verranno eseguite nel corso della serata, patrocinata dal Comune di Ostuni.

Leggeranno e commenteranno le poesie: Nello Ciraci, Lilia Pacifico, Rosario Santoro, Pasquale Scalone e Ferdinando Sallustio. Ospiti musicali: Rosario Bruno, Jenny Farina e Piero Lapenna.