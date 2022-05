Si terranno domani, martedì 31 maggio, gli appuntamenti che chiudono la rassegna “Il maggio dei libri”, organizzata dalla Città di Mesagne attraverso la Biblioteca Comunale nell’ambito del progetto ministeriale promosso dal Cepell – Centro per il Libro e la Lettura. La giornata si svolgerà al Parco ‘Potì’. La mattinata sarà dedicata alle letture animate pensate per gli alunni della scuola materna e della primaria – sul tema ‘tra fili d’erba e piccolissime creature’ – a cura di Chiara Sergio.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 21.00, la giornata proseguirà con l’evento ‘Poesie nude”. Parteciperanno gli studenti del progetto “Biblioteca” PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (alternanza scuola – lavoro) dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Ferdinando” – Arigliano Chiara, Campana Filippo, Caputo Giordana, Chirico Jacopo, De Luca Allegra, Di Noi Selene, Epicoco Helena, Lunedì Riccardo, Mattia Ilaria, Norberti Davide, Sacchi Dario, Salamina Francesco, Scalera Lorenzo – insieme agli artisti Alessandro Carriero e Giulia Fanti.

‘La città di Mesagne ha colto l’occasione offerta dal maggio dei libri per continuare a valorizzare i percorsi di lettura come momento di crescita personale e collettiva: la bella stagione e gli spazi verdi ci hanno offerto i contesti ideali per realizzare il progetto ministeriale, personalizzandolo e rendendolo unico’, ha spiegato il sindaco Antonio Matarrelli. L’Amministrazione Comunale sta definendo la rassegna letteraria che anche quest’anno accompagnerà il calendario dell’estate mesagnese.

‘Mesagne è città che legge: la sfida era dimostrare, soprattutto a noi stessi, di essere all’altezza del titolo del quale il ministero della Cultura ci ha insignito. Grazie anche all’enorme apporto che arriva dal mondo delle scuole e dell’associazionismo, siamo sempre più consapevoli di disporre di un capitale di idee e persone in grado di esprimere esperienze di grande valore culturale e sociale”, ha concluso Marco Calò, consulente comunale alle Politiche culturali e scolastiche.

Le iniziative di domani si svolgeranno in prossimità del punto lettura allestito dalla Biblioteca Comunale nella Casa di Vetro del Parco. La partecipazione agli eventi è gratuita.