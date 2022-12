Torna il “Babbo Natale a Montalbano”, iniziativa che da ben 32 anni viene organizzata dai volontari di Protezione civile della locale associazione “Cb Quadrifoglio”.

Nel pomeriggio di domani, sabato 24 dicembre, i volontari con il loro Babbo Natale distribuiranno doni a domicilio a chi ne ha fatto richiesta. Alle ore 19, poi, in Piazza della Libertà il Babbo Natale incontrerà i bambini per lo scambio di auguri. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Fasano e rientra nel programma di iniziative “Fasano a Natale 2022”.

Sempre nell’ambito di tale iniziativa i volontari della associazione “Cb Quadrifoglio” con il progetto di solidarietà “Un Natale per tutti” hanno raggiunto a domicilio nei giorni scorsi con il loro Babbo Natale numerosi minori appartenenti a famiglie in difficoltà della frazione e disabili per consegnare loro dei doni. Obiettivo prioritario di questa iniziativa progettuale è stato quello di intervenire in quelle situazioni di disagio che vedono coinvolti soprattutto i minori, per far sì che possano vivere il Natale all’insegna della gioia e della solidarietà.