Si svolgerà domenica 1 settembre, alle ore 21:00 presso Piazza Ciaia in Fasano (BR), il concerto del noto cantautore italiano Fausto Leali. L’evento, promosso e organizzato dall’imprenditrice fasanese Laura De Mola, recupera la data fissata durante lo scorso giugno e poi rinviata.

L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti, con la solita modalità di prenotazione dei posti a sedere: terminati i posti a sedere, sarà possibile assistere al concerto occupando i posti in piedi. I ticket per i posti a sedere potranno essere ritirati gratuitamente a partire da sabato 24 agosto, presso il Mondadori Point di Fasano (via Roma, 29). Potranno essere richiesti massimo 4 ticket a persona, fino a esaurimento posti. Le persone con disabilità potranno accedere da apposita corsia, come durante gli altri eventi, insieme ad un accompagnatore, e non hanno l’obbligo di ritirare il ticket.

Gli ingressi saranno aperti alle ore 19.30 (si accederà da Corso Garibaldi – altezza Gioielleria Cedro) e comunque non prima del termine delle prove ufficiali.

“L’invito che faccio come ogni volta – precisa Laura De Mola – é che non potendo porre dei limiti al ritiro dei pass gratuiti, coloro che hanno la possibilità di assistere in piedi al concerto, possano cedere i posti a sedere alle persone che hanno necessità di restare sedute durante tutto lo spettacolo. In questo modo si ha la possibilità di poter accontentare tutti. Recuperare questa data era stata una mia promessa, all’indomani del tragico evento che mi fece prendere la giusta scelta di annullare la chiusura del tour elettorale: finalmente, in accordo con l’amico Fausto, siamo riusciti ad individuare un giorno che potesse essere idoneo per tutti. Con questo spettacolo saluteremo un’estate davvero intensa, ricca di appuntamenti promossi dalla LDM, Mondadori e GoFasano, e ci tufferemo nella meravigliosa musica dell’amico Fausto Leali”.

