L’Ufficio per la Pastorale sociale e il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni propongono la “18esima Giornata della Cura del Creato”, che quest’anno avrà luogo il 10 settembre 2023 a partire dalle ore 16. Quest’anno saranno due i luoghi oggetto di visita: il Bosco Preti (già parte della Riserva di Santa Teresa dei Lucci) a Tuturano e il Tempietto di San Miserino a San Donaci (BR). Le visite saranno arricchite dalla presenza delle guide della Cooperativa Thalassia e dalla professoressa Silvia Marchi, specialista archeologa e dottore di ricerca in Scienze dell’Antichità. Seguirà momento di preghiera ecumenico alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, l’Archimandrita Arsenio Aghiarsenita e il pastore Gabriel Bertin. Iscrizioni entro l’8 settembre all’indirizzo diocesi.brindisi@progettopolicoro.it.

“Che scorrano la giustizia e la pace”. Questo il tema del Tempo ecumenico del Creato, durante il quale avrà luogo la 18esima Giornata per la Cura del Creato organizzata dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, per il tramite degli Uffici per la Pastorale Sociale e per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso e il Progetto Policoro.

Momento di riflessione, contemplazione e preghiera che quest’anno presenta una doppia visita: la prima al Bosco Preti, parte della Riserva Naturale Orientata di Santa Teresa e dei Lucci, a Tuturano e la seconda al Tempietto di San Miserino a San Donaci, luogo di culto cristiano più antico del Salento. La volontà è quella di sottolineare l’importanza del nostro territorio diocesano tanto dal punto di vista naturalistico che storico, avvalendosi del prezioso contributo delle guide della Cooperativa Thalassia e della professoressa Silvia Marchi, specialista archeologa e dottore di ricerca in Scienze dell’Antichità.

A seguire, il consueto momento di preghiera ecumenica, che vedrà la partecipazione di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, l’Archimandrita Arsenio Aghiarsenita della Chiesa Greco-Ortodossa San Nicola di Brindisi e il pastore Gabriel Bertin della Chiesa Evangelico-Valdese sempre di Brindisi.

Il momento conclusivo sarà affidato all’astrofilo e guida Cosimino Galasso, il quale guiderà la contemplazione delle stelle.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre l’8 settembre al seguente indirizzo e-mail: diocesi.brindisi@progettopolicoro.it, indicando numero di partecipanti, indirizzo e-mail di riferimento, un recapito telefonico, necessità dell’utilizzo del mezzo comune. Allo stesso indirizzo è possibile rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

Pastorale Sociale, Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso

e Progetto Policoro