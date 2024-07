Domenica 14 luglio si conclude la diciannovesima edizione del Festival dei Giochi di Ceglie Messapica organizzato dall’APS Casarmonica con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica.

Alle 18, nel Circuito Comunale, si disputerà il Gran Premio dei Carrettoni, una gara “automobilistica” tra veicoli di legno autocostruiti. Le iscrizioni sono libere e gratuite e si effettuano in loco, prima della competizione.

Alle 20 sul Belvedere Monterrone, assisteremo all’esibizione su bici a una ruota di Antonio Idrontino (autodidatta e giovanissimo talento Cegliese) . A seguire in via Muri un nuovo gioco a squadre immaginato per questa edizione, l Gran Premio delle Scancette.

Alle 21 in Piazza Sant’Antonio per I Racconti del Festival ci sarà la proiezione del documentario “Vituccio terra e canti”. Il film, una produzione esecutiva di Big Sur il laboratorio di immagini e visioni del Salento, è realizzato nell’ambito del Progetto Memoria dell’Apulia Film Commission.

Nato da un soggetto del filmmaker Paolo Pisanelli, racconta la storia di Vituccio, Vito Nigro, cantore della tradizione salentina e capraio di professione che, talento e passione per il canto popolare, hanno trasformato in uno degli interpreti più rappresentativi della tradizione della pizzica salentina. Sarà l’autore stesso a presentare il lavoro.

A seguire sul palco i Cantori di Villa Castelli, Mario Salvi, Pasqua Barletta, Francesco Barletta, Alessandro Apruzzese, Matteo Scatigna, Saverio Abatematteo, Giuseppe Calianno, Emanuele Palmisano e Tonia Chirico, si esibiranno in una performance popolare aperta a i musicisti e cantori che vorranno parteciparvi.

Alle 23 si disputeranno le finali del Palo della Cuccagna.

A chiudere questa diciannovesima edizione del Festival dei Giochi ci sarà Jules Ferrè con le Danze Francesi.