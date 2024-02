La comunità di Tuturano si prepara per la presentazione del saggio “Enigma Tutorius” scritto da Federico Sanapo che avverrà nel pomeriggio di domenica 18 febbraio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Sociale “Enzo Cosma” sita in piazza Regina Margherita.

Si tratta di un evento molto importante per la frazione brindisina, durante il quale il giornalista e scrittore Sanapo illustrerà per la prima volta alla sua città il lavoro di studio effettuato in questi anni su un particolare graffito rinvenuto proprio nella torre di Sant’Anastasio, edificio che oggi ospita la Biblioteca “Enzo Cosma”.

L’antico graffito, di fattura assolutamente particolare, si trova inciso sul davanzale della finestra del lato Est al piano superiore della torre. Circostanze di natura archeologica, ma soprattutto storica, hanno portato l’autore a collegare questo antico graffito ad uno dei testi di magia più importanti del Rinascimento, ovvero il “De Occulta Philosophia” di Enrico Cornelio Agrippa, mago e alchimista del XVI secolo che nel 1515 come testimonia una lettera contenuta nel suo epistolario trascorse un periodo proprio a Brindisi.

Una storia locale narrata personalmente all’autore nel 2013 vuole che il mago Agrippa abbia visitato la torre Sant’Anastasio a Tuturano.

Particolari che hanno spinto l’autore del saggio a scandagliare a fondo le vicende del mago e lo stesso “De Occulta”, dove ci sarebbero secondo l’autore degli indizi per sciogliere l’enigma sul significato del graffito.

Il lavoro di Sanapo ha inoltre suscitato molta curiosità nella prima presentazione tenuta a Viterbo il 3 febbraio scorso.

Durante la presentazione a Tuturano il 18 febbraio Sanapo illustrerà il suo lavoro, ma non solo: al termine della presentazione il pubblico potrà ammirare il graffito al piano superiore della torre.

Per ragioni di sicurezza sarà consentito l’ingresso ad un gruppo di poche persone alla volta, questo in modo che i presenti possano ammirare meglio il graffito. Appuntamento quindi domenica 18 febbraio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Sociale “Enzo Cosma”.

Interverranno Vincenzo Sanapo, colui che ha materialmente scoperto il graffito e che racconterà come sia avvenuta la particolare scoperta, Valentina Lillo, presidente del Comitato Fr/Azione Tuturano che gestisce la Biblioteca, e Viviana Marangio di Libreria Circe.