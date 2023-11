L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino organizza per domenica 19 novembre la Prima Festa delle Associazioni. Si tratta di un evento collaborativo ideato, organizzato e coordinato congiuntamente dalle diverse associazioni locali, frutto di incontri preparatori. Per l’intera giornata, le associazioni avranno l’opportunità di presentare le proprie attività e di condividere il loro impegno nelle aree di beneficenza, volontariato, cultura e sport. Ogni associazione avrà uno spazio dedicato per esporre la propria realtà, illustrare le proprie iniziative e sottolineare la propria importanza nel contesto sociale.

“La Festa delle Associazioni – ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini – rappresenta un’opportunità di partecipazione e socialità aperta a tutta la cittadinanza, con giochi, laboratori e approfondimenti legati alla solidarietà, la cultura e alla salute. Inoltre, è un’occasione per familiarizzare con le varie associazioni del territorio, condividere esperienze e consolidare i legami nella comunità locale”.

“Sarà un momento di incontro e soprattutto di confronto – sottolinea l’assessore all’Associazionismo Michele Salonna che ha coordinato l’iniziativa. È nostro dovere conoscere il loro lavoro e promuoverne lo spirito associativo. L’Amministrazione Comunale condivide questi percorsi ed auspica che le associazioni facciano rete perché sono fondamentali per il nostro territorio. Grazie ai volontari per la disponibilità che danno quotidianamente e con grande generosità”.

Appuntamento alle ore 9.00 in Piazza Marconi per la donazione del sangue a cura dell’Associazione Avis. Alle ore 9:30 Laboratori & Pianoforte “La società della cura”. Alle ore 10:30 convegno “La cura, il bene sparso per il mondo”, intervengono: Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi, Giovanni Allegrini, Sindaco di San Michele Salentino, Rino Spedicato, responsabile CSV Brindisi – Lecce “Volontariato nel Salento” e Marco Alvisi, Ricercatore CNR. Modererà l’Assessore all’Associazionismo di San Michele Salentino, Michele Salonna. Alle ore 13:00 pranzo sociale. La festa continuerà nel pomeriggio alle ore 15:00 con Animazione & laboratori per poi concludersi in serata alle ore 19.00 serata con musica live degli NDA in concerto.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino