L’ufficio Attività Produttive della città di Mesagne informa che domenica 20 febbraio, dopo la pausa di gennaio decisa dagli organizzatori, torna il mercatino degli hobbisti e dell’antiquariato a cura dalle associazioni “Zacaredde” e “Arteventinpiazza”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mesagne, si svolgerà per l’intera giornata presso la Villa Comunale e in via Tenente Ugo Granafei.

L’appuntamento ospiterà l’atteso percorso allestito con oggetti, mobili e utensili che qualcuno ha deciso di non utilizzare più e che potrebbero invece rappresentare proprio ciò che altri cercano, in una sorta di circolarità che restituisce vita alle cose e valore ad un’economia guidata dalla logica del riuso. Gli originali manufatti esposti sulle bancarelle degli hobbisti completeranno l’esperienza che tanti visitatori apprezzano, da appassionati e curiosi, alla ricerca di particolarità o come occasione per uscire e godersi una delle aree più caratteristiche della Città.