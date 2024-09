L’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, attraverso l’Ufficio della Pastorale Sociale, in collaborazione con il Progetto Policoro e con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino, organizza per domenica 22 settembre la 19^ Giornata Diocesana per la Custodia del Creato. Quest’anno l’evento si terrà in due importanti location di San Michele Salentino: Parco Augelluzzi e Borgo Ajeni. “Spera e agisci con il Creato”, ispirato dalle parole di Papa Francesco, è il tema che sarà sviluppato nel pomeriggio di domenica. L’appuntamento è alle ore 16.00 al Parco Augelluzzi, dove i partecipanti saranno accolti e guidati in una visita naturalistica da Fabrizio Guglielmi, responsabile del progetto “Augelluzzi Bene Comune 2.0-Custodi della Bellezza”, e Antonella Pungente, operatrice della Masseria Didattica “Trullo Sociale”. Alle 17.00 ci si sposterà a Borgo Ajeni per la preghiera ecumenica per il Tempo del Creato, con l’Arcivescovo di Brindisi, mons. Giovanni Intini, e l’Archimandrita Arsenio Arghiarsenita della Chiesa Greco-Ortodossa San Nicola di Brindisi. Al termine, l’Associazione “Donne per le Donne” curerà un momento di convivialità.

“Sarà un’occasione preziosa per riflettere sull’importanza della creazione e sulla ricchezza che il nostro territorio offre,” dichiara il sindaco Giovanni Allegrini. “Quando abbiamo ricevuto la richiesta di collaborare a questo evento, abbiamo subito messo a disposizione le nostre risorse per sostenere un’iniziativa che mira ad aumentare la consapevolezza di ciò che ci circonda e a conoscere a fondo quanto la nostra terra possa offrire. Ringrazio l’Arcidiocesi per questa opportunità, che sono sicuro sarà colta da molti dei nostri concittadini.”

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino