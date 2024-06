Villa Castelli si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura. Domenica 23 Giugno 2024, alle ore 21, in Piazza Municipio, si terrà “Villa Castelli In – Arte” Estemporanea e Mostra di Pittura, con la direzione artistica di Enza Schiavoni.

Gli ospiti d’onore di questa serata speciale saranno l’artista Oronzo Mastro, che presenterà le sue opere in un contesto unico e suggestivo e la Maison Nichi Falco che sarà presente con una partecipazione straordinaria. Interverranno anche Alessia Scatigna e Domenico Miccoli.

L’evento è organizzato dall’associazione Estia e patrocinato dal Comune di Villa Castelli, in collaborazione con Proloco Villa Castelli, Fiab Trulli e Ulivi Secolari e Villa Castelli On Line Aps.

I pittori lavoreranno per eseguire il proprio quadro dalla mattina alle 8 fino alle 18 di n piazza Municipio Corso Vittorio Emanuele e centro storico, chi volesse vedere i pittori, scultori e ceramisti in opera, può venirci a trovare nelle nostre postazioni.

Non mancate a questa straordinaria serata dedicata all’arte e alla creatività. Per maggiori informazioni, contattare il numero 3387911301 o scrivere a enza.schiavoni@gmail.com.