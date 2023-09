Domenica Primo Ottobre, a Latiano si rinnova l’appuntamento con La Fera che dal 1866, ogni prima domenica di Ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.

Valida vetrina espositiva per l’artigianato e il commercio, finalizzata a promuovere lo sviluppo delle aziende dell’intero territorio provinciale operanti nei vari settori produttivi interessati, grazie anche alle numerose iniziative a forte valenza economico-produttiva promosse e organizzate dal Comune di Latiano – e da diverse associazioni del territorio.

Si è registrata, nel corso degli anni, la presenza di circa 400 espositori giunti da tutto il Meridione e l’afflusso di moltissimi visitatori; a formare binomio perfetto e completare la manifestazione stessa, vi è la “Sagra ti li Stacchioddi” organizzata dalla Pro Loco, un importante momento di socializzazione e convivialità, degustazione culinaria e di promozione del patrimonio eno-gastronomico.

La fiera nel corso del tempo si è ampliata, con varie iniziative culturali di ogni genere, eventi di spettacolo e feste di comunità.

Il programma di Domenica 1 Ottobre: fiera mercato dalle ore 07:00 alle 22:00 in via Martin Luther King e dalle 07:00 alle 13:00 in via Aldo Moro; ed il tradizionale appuntamento con la Sagra di li Stacchioddi dalle 12:00 alle 16:00 in via Roma, Piazza Umberto Primo e via Attilio Spinelli.

L’evento conviviale per eccellenza, organizzato dalla Pro Loco Latiano e patrocinato dall’Amministrazione comunale, prevede un vero e proprio ristorante a cielo aperto nel centro di Latiano in cui verranno servite e celebrate le tipiche “stacchioddi”, accompagnate da sugo di carne e dalle “brasciole” come previsto dall’usanza culinaria della città.

L’attenzione è inoltre rivolta all’ambiente, comprendendo stoviglie e posate in materiali biodegradabili, così da assicurare una festa quanto più possibilmente sostenibile.

Ad allietare l’evento non manca la musica dal vivo per le vie in cui si svolge la festa, rendendo un semplice pranzo una vera e propria esperienza all’insegna delle tradizioni.

La Fera conclude “Aspettando La Fera” il calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latiano – Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.