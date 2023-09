Imperdibile, unica ed attesissima, extra-date per l’Oversound Music Festival 2023, cartellone musicale organizzato dalla Mp Company di Salvatore Pagano, che dopo i live di Lecce, Matera, Molfetta e Paestum propone domenica 1 ottobre, al Forum Eventi di San Pancrazio (Br), uno dei più importanti concerti nel panorama della musica leggera italiana. È la serata di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, big della musica italiana. I due artisti saliranno sul palco del contenitore della città brindisina, per un concerto che è si preannuncia da sold-out. L’apertura delle porte è prevista per le 20, l’inizio del live per le 21. Un tour, quello dei due celebri cantautori romani, che ha toccato in due anni, tutta Italia registrando ovunque il tutto esaurito, anche e soprattutto perché rappresenta un’occasione unica per ripercorrere la lunga carriera di quelle che sono due autentiche leggende della musica italiana, con i loro pezzi che hanno segnato e continuano a segnare e far sognare intere generazioni.

Il tour – il live

Sono una trentina i brani in scaletta, scritti nell’arco di cinque decenni, e ci sono molti dei grandi successi dei due cantautori: da ‘La donna cannone’ a ‘La leva calcistica della classe ‘68’, da ‘In questo mondo di ladri’ ad ‘Alta marea’. De Gregori e Venditti hanno tra l’altro inciso di recente un 45 giri che riunisce le loro voci nei due brani che hanno segnato le loro intense carriere, due brani storici come ’Generale’ e ’Ricordati di me’.

Una storia comune e diversa, quella di due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti & De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria ed iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico. Il resto è storia, fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile live, concertone di modo e di fatto che dall’estate 2022 li vede protagonisti insieme, sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia, tra cui appunto l’Oversound Music Festival 2022 e 2023.

Venditti & De Gregori anche a Forum di san Pancrazio, sono pronti ad emozionare il pubblico con uno show irripetibile, unico, originale e mai uguale, in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Una band composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Radio Italia è la radio partner del tour.

