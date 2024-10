Nel circuito delle istituzioni che promuovono la “Domenica di carta”, è attiva anche la Città di San Vito dei Normanni-Assessorato alla Cultura. La Comunità civica vede, infatti, coinvolta la Biblioteca comunale “Giovanni XIII” con l’apertura straordinaria del prossimo 13 Ottobre.

L’obiettivo di quest’iniziativa nazionale è quello di far mettere in mostra ad ogni istituzione culturale i propri “monumenti di carta” e – obiettivo non secondario – quello di proporre il baratto culturale, permettendo agli utenti e visitatori di portare un loro libro “barattandolo” con un altro presente nella “vetrina dei doppi”.

La Biblioteca comunale “Giovanni XIII”, per offrire questi servizi, sarà dunque aperta domenica 13 Ottobre, al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, con l’obiettivo di valorizzare il vero significato di questa iniziativa. Sarà, quella di domenica, un’occasione per interagire con la biblioteca durante le ore di apertura straordinaria, di scoprire o trovare di nuovo i “tesori di carta” esposti nella mostra permanente allestita nell’antico corridoio dell’ex convento dei Domenicani, promuovendo così l’importanza dei servizi bibliotecari e culturali. È un momento ideale per scoprire risorse, eventi e attività disponibili nella biblioteca “Giovanni XXIII” da sempre luogo inclusivo aperto al territorio provinciale.