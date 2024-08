Sabato 3 agosto ci sarà un nuovo appuntamento con il Festival del Libro Emergente. La presentazione si svolgerà in Piazza Criscuolo alle ore 21, nei pressi del bookcrossing Letti e Riletti. Interverrà l’autore il mesagnese don Maurizio Mirilli che, dialogando con Regina Cesta, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Riposati, è tempo di relazione”. Si tratta di un testo scritto insieme a Angela Basile e Sonia Vazzano, incentrato sul tema della relazione. L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale e inserito nel cartellone dell’Estate mesagnese.7

Il libro si focalizza sull’importanza del riposo e sulla necessità di imparare a riposare nelle relazioni. Non è un invito a lasciare tutto, ma a scoprire nella vita che viviamo qui e ora momenti di riposo per viverla appieno. Momenti imperfetti e limitati, come del resto anche noi siamo. Così, per riposare, dobbiamo imparare che: c’è un riposo dalla relazione, in famiglia, in cui la fatica ci mette spesso in discussione; c’è un riposo nella relazione, a lavoro, in cui abbiamo la possibilità di scoprire cosa vogliamo essere davvero; c’è un riposo per la relazione, nell’amicizia, dove insieme all’altro entriamo sempre di più in relazione con noi stessi. Il libro è rivolto a chi va di corsa e non riesce mai a riposare, e soprattutto a chi vuole imparare a farlo indipendentemente da luoghi, spazi e compagni di viaggio.