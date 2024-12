Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato il prelievo multiorgano per due donne decedute nello stesso giorno in Rianimazione, una di 52 anni e una di 24. La più giovane aveva espresso in vita la volontà di donare. Questo evento eccezionale porta a sei il numero dei prelievi multiorgano effettuati nel corso del 2024 a Brindisi.

Per tutti i casi di accertamento di morte cerebrale avvenuti nel reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto da Massimo Calò, c’è stato il consenso alla donazione degli organi, segno di crescita della consapevolezza da parte dei cittadini sul tema dei trapianti e dell’efficacia dei costanti interventi di sensibilizzazione condotti dai professionisti della Asl con il supporto delle associazioni.

Per entrambe le donne il periodo di osservazione per la certificazione della morte cerebrale è cominciato nella mattina di ieri, 29 dicembre, e trascorse le sei ore sono state avviate tutte le procedure necessarie per consentire le attività di prelievo.

Nella notte hanno lavorato équipe chirurgiche provenienti da Bari, Padova e Siena che hanno lavorato insieme a quella di Oculistica del Perrino con il team di Anestesia e Rianimazione e del Blocco operatorio. Le lunghe e complesse operazioni sono terminate questa mattina con la guida della dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Il direttore generale Maurizio De Nuccio esprime vicinanza alle famiglie per la grave perdita a nome di tutti ed esprime la sua riconoscenza per il contributo dato al sistema dei trapianti: “Dare il consenso alla donazione in un momento drammatico è segno di grande forza, ma soprattutto di amore verso il prossimo perché questo gesto salverà la vita di più persone”.

Il ringraziamento del direttore generale va anche a tutto il team della Rianimazione e delle équipe chirurgiche e al direttore medico dell’ospedale, Andrea Molino, che ha supportato l’incessante lavoro del personale durante le attività, particolarmente difficili in questo caso e garantite in un periodo festivo.

