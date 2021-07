La cripta di San Biagio con il suo palinsesto pittorico rappresenta uno dei siti più belli del panorama iconografico bizantino della Puglia Meridionale, un luogo fondamentale per la cultura e l’identità delle genti di San Vito dei Normanni, e, più in generale, dell’intera regione.

Dopo gli anni di un meticoloso restauro che ne ha permesso la pulizia e la conservazione, ora la cripta di San Biagio è pronta ad accogliere i visitatori nel pieno del suo splendore.

Riaprirla al pubblico significa celebrare un momento di grande importanza civica. Significa riconsegnare alla comunità uno dei beni più preziosi e, attraverso la visita e la conoscenza del passato, riconoscersi in una identità antica che è alla base del proprio sentire civico.

Significa offrire al visitatore il modo di conoscere la storia di una comunità e di un intero territorio che per secoli è stato ponte tra mondi e culture differenti ed è stato in grado di tradurre in arte un immenso patrimonio culturale. Significa anche avere una valorizzazione che, attraverso la ribalta dei suoi beni culturali, riesce a parlare anche al mondo economico attuale, ed è capace di porsi come attrattore anche in modelli di cooperazione tra territori, che evidenziando le caratteristiche di ogni luogo, lo proteggono e lo conservano e, allo stesso tempo, ne permettono una lettura quanto più ampia possibile.

La fruizione della cripta di San Biagio sarà ora possibile, a partire dalla prossima settimana, grazie ad un partenariato tra il Comune di San Vito dei Normanni, proprietario del bene, ed EP Original Art Experience, con sede a Lecce e a Roma, che da più di due decenni si occupa di valorizzazione e fruizione dei beni culturali, potendo contare al proprio attivo collaborazioni con importanti Istituzioni e luoghi della cultura di carattere internazionale. Tra questi, particolare menzione riguarda la progettazione e la realizzazione del sistema di fruizione del cantiere di restauro della facciata di Santa Croce a Lecce che ha permesso in maniera innovativa di far accedere i visitatori sui ponteggi, e si è imposto all’ attenzione internazionale risultando l’unica nomination per l’Italia al premio Illumina 2021 della Comunità Europea.

Il partenariato che è alla base del programma di valorizzazione e fruizione della cripta di San Biagio, e che non comporta alcun impegno economico per il Comune di San Vito dei Normanni, permetterà di visitare la cripta e le grotte adiacenti tramite personale professionale e abilitato, con turni di visite orarie quotidiane da prenotare tramite il sito internet www.criptasanbiagio.it. La prenotazione della visita permetterà di contingentare l’ingresso dei visitatori così da rispondere alle normative di sicurezza anticovid e allo stesso tempo garantire il rispetto del microclima interno, atto alla conservazione degli affreschi. Il sito di San Biagio, però, per il suo valore comunitario, non sarà solo luogo di visita, ma diventerà luogo di aggregazione attraverso il coinvolgimento “dal basso” della comunità, fatto anche di comunicazione social, attraverso l’associazionismo, i professionisti della cultura e del turismo, le attività ricettive, che porteranno ad un calendario di aperture straordinarie, alla realizzazione di eventi e al coinvolgimento di studiosi e che permetteranno di conoscere e far vivere sempre più un tesoro che la storia ha consegnato e che abbiamo il dovere di custodire al meglio come lascito prezioso per le generazioni future.