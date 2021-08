Dopo il ripescaggio in serie D e l’intesa raggiunta con Ecotecnica per la sponsorizzazione della maglia, il Brindisi F.C. si è tuffato sul mercato per definire la compagine che sarà allenata da mister Chianese.

Ieri la società del presidente Arigliano ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di:

Andrea Vignes, centrocampista classe 2002, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie della Salernitana e dell’Under 17 della Lazio;

Francesco Di Pasquale, difensore classe 2003, che nelle passate stagioni ha vestito la maglia della Juve Stabia;

Alessio Esposito, centrocampista classe 2001, che nelle passate stagioni ha vestito le maglie del Portici in serie D, della primavera del Napoli e del Carpi.

Oggi, invece, la SSD Brindisi ha annunciato l’acquisto dei seguenti calciatori: