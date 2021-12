L’esame delle misure da assicurare durante le festività natalizie e le problematiche legate alla sicurezza nel comune di Fasano sono state al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta, nella mattinata odierna, dal Prefetto Carolina Bellantoni alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e del Sindaco di Fasano, collegato in videoconferenza.

Particolare riguardo è stato dato al potenziamento dei servizi di ordine pubblico a protezione degli obiettivi sensibili che durante le feste natalizie e di fine anno, anche per l’incremento del flusso turistico, risultano maggiormente vulnerabili.

Massima attenzione sarà riservata ai controlli lungo la viabilità e presso l’aeroporto, il porto e la stazione ferroviaria.

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposta nel corso della riunione, riguarderà anche il rispetto delle norme anti Covid.

Il Comitato ha, quindi, approfondito le problematiche di sicurezza del comune di Fasano, aderendo alla richiesta del Sindaco, a seguito degli eventi predatori avvenuti in località Selva e nel centro cittadino.

Al riguardo, pur evidenziando il drastico calo di episodi criminosi, è stata disposta l’intensificazione dei servizi nell’ambito del Piano di controllo del territorio, con frequenti passaggi di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia Locale, in particolare nelle zone maggiormente a rischio.

La località Selva rappresenta un territorio particolarmente vasto e ricco di piccole vie disperse ove sono presenti molte case isolate, talvolta in zone caratterizzate da fitta vegetazione.

Per queste ragioni, il Comitato ha analizzato, anche, la possibilità di integrare la rete di videosorveglianza presente nell’area della Selva, coprendo, con lettori di targa, le principali direttrici di marcia che consentono l’accesso al territorio di Fasano inserito nell’area in questione.

Si è ritenuto opportuno procedere con l’ulteriore miglioramento dell’illuminazione pubblica, elemento sul quale l’Amministrazione comunale è già intervenuta.

Proseguono, comunque, le attività investigative finalizzate ad individuare gli autori dei recenti episodi criminali.