“Poiché mi occupo di risolvere problemi e non di polemiche, sono portato a ringraziare quando le cose si fanno o si cominciano a fare. Plaudo dunque al Sindaco e all’amministrazione comunale di Brindisi per aver avviato le operazioni di pulizia, disinfestazione e sanificazione del dormitorio di Brindisi, propedeutiche a un intervento Asl di monitoraggio sullo stato di salute degli ospiti”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati, commentando l’avvio odierno delle attività.

“Spero che tutto possa concludersi rapidamente e che il livello di attenzione nei confronti di questa struttura sia sempre alto, per igiene, salute e rispetto della capienza massima.

Il dormitorio è un servizio ad alto contenuto sociale, che però non può essere abbandonato al suo destino. Il senso dell’umanità delle istituzioni si nota non il giorno in cui le strutture o le iniziative si inaugurano, ma nel farle durare con un livello idoneo ad assicurare la dignità delle persone”.