MESSAPICA CEGLIE – AIDO MENS SANA MESAGNE = 73 – 75

Messapica Ceglie: Gualano 14, Gallo 15, Argentiero 6, Cvetanovic 27, Vitucci, Salerno 2, Lanzillotti, Serpentino, Crovace 6, Ciracì, Bitetti. Allenatore: D. Faggiano.

Mens Sana Mesagne: Martinelli 3, Dellegtottaglie, Rollo 2, Potì 10, Pazzarelli 10, Brunetti 22, Moro, Colucci 1, Gigli 11, Ciccarese 6, Liace 10. Allenatore: Cosimo Romano.

Parziali:19-17 23-21 22-17 9-20

Arbitri: Caforio e Conte

La Mens Sana Mesagne non si ferma più. Espugna il campo della Messapica Ceglie, collezionando la sesta vittoria consecutiva e rimane sola in testa alla classifica del campionato di Divisione regionale uno. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, con una folta rappresentanza ospite e in un clima di massima correttezza, le due formazioni si sono date battaglia a suon di canestri, considerando l’alta posta in palio. Ha prevalso al fil di sirena la Mens Sana Mesagne che ha saputo mantenere i nervi saldi nella fase finale, a discapito di una Messapica Ceglie che ha sprecato un vantaggio di quindici punti accumulato nel terzo quarto. La squadra di casa in settimana ha fatto la spesa a Taranto portando nella città Messapica il trio Salerno, Sarli e Bitetti, coach Faggiano manda in campo invece il trio mesagnese Gualano, Gallo e Crovace insieme a Cvetanovic e Salerno. Risponde coach Romano con il solito quintetto composto da Ciccarese, Gigli, Liace, Pazzarelli e Brunetti. Ed è proprio Brunetti, il migliore in campo, a mettere a referto subito due triple, risponde Gallo che inaugura le realizzazioni dei padroni di casa, poi Ciccarese tenta il primo alluno per gli ospiti (2-8). Il Ceglie si riorganizza e Cvetanovic scrive sette punti consecutivi che con la tripla di Gualano riporta in vantaggio i messapici (14-12). Mentre Pazzarelli, come spesso accade nel primo quarto, commette il secondo fallo personale e ritorna in panchina, Gigli rimette il naso avanti, ma è ancora Gualano, sempre particolarmente ispirato con la sua ex società, che realizza un’altra tripla mentre il primo periodo si chiude con il Ceglie in leggero vantaggio 19-17. Nel secondo periodo i padroni di casa provano a prendere il comando della partita, alla tripla di Gigli risponde la tripla di Argentiero (26-20) che infiamma la tifoseria locale. Ancora Gualano mette a referto altre due triple, ma ci pensa ancora capitan Potì a reggere le sorti dell’attacco mensanino, rispondendo con due tiri dalla lunga distanza (35-30). Cvetanovic e un’altra tripla di Argentiero portano il vantaggio del Ceglie in doppia cifra (40-30), ma in chiusura di tempo un parziale di 2-8 con ancora una tripla di Potì e un canestro di Ciccarese, chiudono il terzo parziale sul 42-38. Al rientro in campo la Mens Sana rimane mentalmente nello spogliatoio e la Messapica in soli tre minuti piazza un parziale di 12-1 (54-39) volando a +15. Cvetanovic e Gallo guidano l’attacco cegliese, poi sale in cattedra Brunetti che spazza la difesa avversaria concretizzando dieci punti consecutivi, smorzando la tripla di Crovace, tenendo ancora in linea di galleggiamento i biancoverdi e chiudendo il terzo tempino sul 64-53. Nell’ultimo quarto viene fuori la capolista. I padroni di casa sbattono contro la difesa ospite e il solo Cvetanovic tenta di rispondere al recupero della formazione biancoverde. Liace padroneggia nella zona pitturata, realizzando sei punti consecutivi, il Ceglie tenta di resistere ma a 50” dal termine un tiro libero di Colucci mette le due squadre in parità. (73-73) La Messapica sciupa l’ultimo attacco e il Mesagne ha ancora 13” per chiudere la partita. Coach Romano chiede il time out e organizza l’ultimo assalto. Ci pensa Pazzarelli, in ombra per tutto l’incontro, a risolvere il match con una penetrazione che taglia indisturbato tutta l’area avversaria prima di depositare il pallone nel canestro. Resta un solo secondo di gioco al Ceglie per un ultimo tentativo che non produce nulla di nuovo. Festa in campo della Mens Sana Mesagne e sulla tribuna occupata dai tifosi ospiti per questa importante vittoria ai fini della classifica che vendica l’unica sconfitta in casa nel girone d’andata. Il calendario adesso sorride ai mensanini che disputeranno in casa tre degli ultimi quattro incontri della prima fase. Si comincia sabato prossimo, al Pala De Francesco ore 18:30, con la Santa Rita Taranto dell’argentino Arancibia, il migliore realizzatore del campionato.

Giada Amatori