La Polizia di Stato di Brindisi ha notificato due provvedimenti amministrativi adottati dal Questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con cui si sospende per giorni 15 la licenza per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di due noti esercizi ubicati nel centro storico del comune di Brindisi.

L’atto amministrativo è la diretta conseguenza dell’esecuzione da parte della Squadra Mobile della Questura di Brindisi di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Brindisi a carico di 4 soggetti, ritenuti responsabili di reato connessi allo spaccio nelle pertinenze ed anche all’interno degli esercizi commerciali.

La conseguente attività istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi ha permesso di contestare le condotte omissive del gestore per aver consentito che i predetti esercizi venissero adibiti quali luoghi di acquisto, consumo e cessione di sostanze stupefacenti, anche e soprattutto in orario notturno.